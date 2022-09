Chciałbym podziękować europejskim partnerom za kompleksową pomoc w postaci sankcji (nałożonych na Rosję), wsparcie wojskowe i humanitarne w tych przełomowych dla Ukrainy momentach. (...) Ukraina walczy i będzie walczyć do zwycięstwa. Niestety nie widzimy oznak, by Rosja zamierzała zakończyć wojnę. Dlatego potrzebujemy więcej nowoczesnego uzbrojenia - systemów obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, sprzętu pancernego, samolotów, bezpilotowców itd. - powiedział Szmyhal na konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE-Ukraina.

Wzywamy naszych unijnych partnerów do dalszych działań, w tym wprowadzenia całkowitego embarga na surowce energetyczne z Rosji i odcięcia wszystkich rosyjskich i białoruskich banków od globalnego systemu SWIFT - zaapelował szef ukraińskiego rządu.

"Oddajemy hołd waszej odwadze"

Występujący na tej samej konferencji wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell ocenił, że dokonując zbrojnej agresji na Ukrainę, prezydent Rosji Władimir Putin chciał podbić i skolonizować ten kraj; zamiast tego jednak zbliżył Ukrainę do Unii Europejskiej. Wzmocnił również nasze postanowienie, by pomóc zbudować nowoczesną, demokratyczną i niezawisłą Ukrainę, jako integralną część rodziny europejskiej. Putin chciał czegoś dokładnie odwrotnego. Nigdy nie mógłby sobie wyobrazić, że sześć miesięcy po rozpoczęciu wojny będzie w takiej sytuacji - powiedział Borrell.

Oddajemy hołd waszej odwadze. Odwadze ukraińskiego narodu, który nie ugina się przed ogromnym, uzbrojonym po zęby agresorem. Przeciwnie, Ukraina walczy o swoją wolność, o swoją niepodległość i jednocześnie o nas wszystkich. (...) Nie potrzebujecie aplauzu, miłych słów, retoryki, lecz konkretnego wsparcia fizycznego, broni - dodał Hiszpan. Zapewnił, że UE nadal będzie zapewniać Kijowowi niezbędne wsparcie. Głównym sygnałem z dzisiejszego spotkania dla całego świata jest to, że UE nadal popiera Ukrainę, niezależnie od gróźb i szantaży, jakie próbuje stosować wobec nas Rosja - powiedział Borrell.

Pierwszym celem naszego wsparcia jest pomóc Ukrainie zakończyć wojnę, bo chcemy żeby ta wojna się skończyła. Najszybciej jak to możliwe. Ale nie na byle jakich warunkach. Mają one w pełni szanować suwerenność Ukrainy. Długoterminowym celem jest wygranie pokoju: zbudowanie nowoczesnej, demokratycznej, niezawisłej i zamożnej Ukrainy - skonkludował. Równolegle do Rady Stowarzyszenia, Komisja Europejska podpisała z Kijowem cztery umowy dotyczące współpracy sektorowej w dziedzinie pomocy humanitarnej, cyfryzacji, ceł i podatków.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz