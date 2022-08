24 lutego rosyjska inwazja rozwiązała worek pomocowy i po przyznawaniu kolejnych transz prezydent Biden 9 maja podpisał akt „Lend-Lease”, który w sumie ma mieć wartość ponad 40 mld dol. W tym wypadku obejmuje on jednak nie tylko pomoc militarną, lecz także humanitarną i dotyczącą odbudowy. Według Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii całkowite deklaracje pomocy militarnej USA to ok. 25 mld dol., a te ujawnione i zrealizowane to ok. 2,06 mld dol. Sami Amerykanie mówią, że „rozpisana na konkrety pomoc” ma wartość już ponad 10 mld dol. Wśród dostarczonej broni największy rozgłos zyskały zestawy artylerii rakietowej HIMARS (18 sztuk), ale jej zakres był dużo szerszy: od śmigłowców (20 sztuk Mi-17), przez klasyczną artylerię lufową (ponad 100 haubic kalibru 155 mm), systemy przeciwlotnicze Javelin (1,4 tys. sztuk), po prawie 60 mln sztuk amunicji małokalibrowej.