Członkowie WOT przez najbliższych kilku dni będą pomagać w oczyszczaniu brzegu rzeki na odcinku od Słubic do Kostrzyna. W okolicach Krosna wsparcia udzielają wojska operacyjne 5. Kresowy Batalion Saperów z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Reklama

Od piątku ochotnicy z 12. brygady OT działają m.in. wspólnie ze strażakami z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach. Według zapowiedzi WOT będą wypełniać zadania na lądzie i na strażackich łodziach. W każdym zespole znajdzie się ratownik wodny. Żołnierze zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej - rękawice, wodery i maski, które znajdują się na wyposażeniu batalionów 12. Wielkopolskiej Brygady OT. Część środków ochrony osobistej została przekazana również przez sztab kryzysowy lubuskiego urzędu wojewódzkiego.

W sobotę w należącym do wielkopolskiej brygady OT batalionie lekkiej piechoty skwierzyńskim batalionie do pomocy zgłosiło się blisko 100 jego żołnierzy.

Wojska Obrony Terytorialnej zostały stworzone m.in. z myślą wsparcia lokalnej społeczności w sytuacji klęsk żywiołowych i kryzysowych. Nie możemy być obojętni w momentach wymagających naszego zaangażowania – powiedział cytowany w komunikacie WOT dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady OT płk Zbigniew Tragoński. "Choć pełnimy służbę na granicy polsko-białoruskiej i wspieramy cały czas działania związane z relokacją uchodźców z Ukrainy, wciąż staramy się utrzymywać gotowość do podjęcia kolejnych wyzwań" – dodał pułkownik, który uczestniczył w posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego.

Reklama

Ustawa o obronie ojczyzny

Z wejściem w życie ustawy o obronie ojczyzny dowódca WOT został szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a dowódcy brygad OT zastąpili w tych obowiązkach dotychczasowych szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wspomagając wojewodów w koordynacji i realizacji wsparcia, jakiego może udzielić wojsko.

W Odrze, na odcinku od Oławy, doszło do katastrofy ekologicznej. Sygnały o masowym śnięciu ryb były zgłaszane od końca lipca. Od piątku obowiązuje zakaz wstępu do Odry w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i w dolnośląskim. Trwa oczyszczanie rzeki z martwych ryb; setki ochotników włączyły się w zbieranie martwych zwierząt po niemieckiej stronie rzeki, we wschodniej Brandenburgii.