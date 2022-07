Politycy odnieśli się między innymi do reakcji Donalda Tuska na słowa Tomasza Lenza z KO, który w jednym z programów w TVP Info sugerował "zawieszenie" programów socjalnych PiS. CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>>

Od początku kiedy jesteśmy w opozycji powtarzamy, że nic, co przyznane, nie zostanie odebrane - powiedział Robert Tyszkiewicz z PO w Polsat News. Podkreślił on, że "te programy, które PiS przyznał obywatelom, zostaną po przejęciu władzy utrzymane".

Platforma ma program, tylko go ukrywa, to muszę przyznać i takie wypowiedzi jak posła Lenza, to uchylanie rąbka tajemnicy - ocenił natomiast wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży.

Hennig-Kloska: PiS zdjął całą trasę Jarosławowi Kaczyńskiemu

Ja dodam tylko, że PO zdjęło Lenza, a PiS zdjął całą trasę Jarosławowi Kaczyńskiemu po tym, jak posłuchali co gada, jeżdżąc po Polsce - powiedziała Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. - Sądzę, że rozbieżne z tym, co mówi premier wypowiedzi prezesa PiS były sporym kłopotem dla obozu władzy.

Zandberg: PiS będzie się z władzą żegnać

Wyraźnie widać, że w najbliższym czasie PiS będzie się z władzą żegnać - ocenił Adrian Zandberg z Lewicy Razem. W polityce ważna jest stałość poglądów - dodał.

Bosak: Ostrzegaliśmy...

Konfederacja już wcześniej ostrzegała, że to co robi rząd premiera Morawieckiego doprowadzi do inflacji - dorzucił z kolei Krzysztof Bosak. Wszystkie partie tu prześcigają się w populizmie socjalnym. Konfederacja jako jedyna ma odwagę mówić w Sejmie o szkodliwej polityce państwa i głosować przeciw takim ustawom. Politycy kłamią - podkreślił.