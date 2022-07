Poseł KO Tomasz Lenz w TVP Info, wypowiadając się na temat inflacji, powiedział: Zastanówmy się, czy okresowo nie ograniczyć wypływ pieniądza na rynek. Czyli może jednak zawiesić +czternastkę+, +piętnastkę+ - dodał. Jeżeli obiecujemy +czternastkę+, +piętnastkę+, ludzie te pieniądze otrzymują, biegną do sklepu, te pieniądze wydają i znowu nakręcają inflację - mówił poseł.

Tusk pytany o tę wypowiedź w piątek w Olsztynku, stwierdził, że jest ona co najmniej niefortunna. Nie oddaje stanowiska Platformy - zapewniał. Jak dodał, PO głosowała za 14. emeryturami w Sejmie. Gwarantuję, jeśli wygramy wybory, nie tylko utrzymane będą 500 plus, +trzynastka+, +czternastka+, ale będą też bezpieczne, bo inflacja nie będzie zżerała ich wartości z miesiąca na miesiąc - mówił. To jest gwarancja i nikt tego postanowienia nie zmieni. Skoro poseł Tomasz Lenz tego nie akceptuje albo nie rozumie, to nie będzie się już wypowiadał w mediach w imieniu Platformy i w przyszłej kadencji nie będzie reprezentował Platformy w Sejmie - oświadczył Tusk.

Tusk: Nie wziąłem ani złotówki nagrody

Szef PO został też zapytany o podwyżki dla nauczycieli. Dziennikarka zadająca pytania zwróciła uwagę, że Tusk zarzuca rządowi, iż podwyżki te są zbyt niskie, tymczasem - mówiła - gdy rządziło PO w pewnym czasie podwyżki były zamrożone. Muszę sprostować tezę zawartą w pytaniu. Nauczyciele nigdy nie dostali tak wysokich podwyżek, jak za czasów, kiedy ja byłem premierem. To było po 30 proc. w ciągu półtora roku; trzy razy po 30 proc. I relacja pensja nauczyciela, nauczycielki do płacy minimalnej była najwyższa wtedy, kiedy ja prowadziłem prace polskiego rządu"- powiedział Tusk.

Szef PO dodał też, że był premierem przez siedem lat i nie wziął ani złotówki nagrody, nie dostał ani grosza podwyżki. Zamroziłem płace dla władzy ze względu na kryzys finansowy - mówił. Dodał, że pierwsze decyzje dotyczące podwyżek, mimo dramatycznej sytuacji finansowej świata, dotyczyły nauczycieli. Mam tu nie tylko czyste sumienie, ale też kompetencje, w jaki sposób to zrobić - stwierdził. (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Agnieszka Libudzka