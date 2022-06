"Rada Europejska zdecydowała o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej; to historyczny moment" - poinformował w czwartek na Twitterze szef Rady Charles Michel. Jak dodał, przywódcy UE postanowili również uznać europejską perspektywę Gruzji.

Porozumienie. Rada Europejska właśnie zdecydowała o statusie kandydata do UE dla Ukrainy i Mołdawii. Historyczny moment. Dzisiejszy dzień oznacza kluczowy krok na waszej drodze do UE - napisał Twitterze Michel.

"Ukraińska flaga została zawieszona przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Brukseli" - podała na Twitterze agencja NEXTA.

Pogratulował przywódcom i obywatelom obu państw. Nasza przyszłość jest wspólna - podsumował.

Przyjmuję z satysfakcją decyzję o przyznaniu Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE; to historyczny moment - powiedział Prezydent Zełenski.

To historyczny dzień dla Europy. To wielka chwila dla jedności Europy i obrony jej podstawowych wartości. Walka o wolność trwa! - napisał premier Mateusz Morawiecki, komentując fakt, że Ukraina uzyskała status kandydata do UE.

Unijni przywódcy zgromadzeni na szczycie w Brukseli postanowili uznać europejską perspektywę Gruzji - oświadczył w czwartek na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Rada Europejska postanowiła uznać europejską perspektywę Gruzji i jest gotowa przyznać jej status kraju kandydującego po zajęciu się priorytetowymi zagadnieniami - napisał Michel.

Gratulacje dla narodu gruzińskiego. To historyczny moment w stosunkach UE-Gruzja: przyszłość Gruzji leży w Unii Europejskiej -- dodał.

Von der Leyen o kandydatach do UE

Sprawę skomentowała też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dziś jest dobry dzień dla Europy. Gratulacje dla prezydenta (Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego, prezydent (Mołdawii Mai) Sandu i premiera (Gruzji Iraklego) Garibaszwilego. Wasze kraje są częścią naszej europejskiej rodziny. Potwierdza to dzisiejsza historyczna decyzja przywódców - oceniła.

Dodała, że ta decyzja "wzmacnia nas wszystkich". Wzmacnia Ukrainę, Mołdawię i Gruzję w obliczu rosyjskiego imperializmu i wzmacnia UE, ponieważ po raz kolejny pokazuje światu, że jesteśmy zjednoczeni i silni w obliczu zewnętrznych zagrożeń - podkreśliła.