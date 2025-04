Ryczałt energetyczny w 2025 roku to 312,71 zł miesięcznie dla wybranych grup społecznych, wypłacane przez ZUS. Aby go otrzymać, wystarczy złożyć wniosek i dostarczyć wymagane dokumenty.

Czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to comiesięczna dopłata do rachunków za energię elektryczną, gaz i ciepło, wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jego wysokość podlega corocznej waloryzacji, dostosowując kwotę do aktualnych kosztów życia i inflacji.

Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2025 roku?

W 2024 roku świadczenie wynosiło 299,82 zł, a od 1 marca 2025 roku wzrosło do 312,71 zł. Warto dodać, że kwota ryczałtu energetycznego podlega cyklicznej waloryzacji w marcu każdego roku, podobnie jak emerytury i renty. Ryczałt energetyczny jest wolny od podatku i nie zależy od dochodów osoby wnioskującej.

Kto może skorzystać z ryczałtu energetycznego?

Dopłata do prądu nie przysługuje wszystkim obywatelom. Ryczałt energetyczny w 2025 roku mogą otrzymać:

Kombatanci – osoby uczestniczące w działaniach wojennych oraz ofiary represji wojennych i powojennych.

Żołnierze zastępczej służby wojskowej – przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach i batalionach budowlanych.

Wdowy i wdowcy po kombatantach – emeryci i renciści pozostali po uprawnionych do świadczenia.

Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych – osoby pobierające emeryturę lub rentę.

Kryterium dochodowe nie ma znaczenia, ponieważ świadczenie przysługuje bez względu na wysokość zarobków.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać dopłatę do prądu w 2025 roku, należy złożyć wniosek ZUS-ERK. Można to zrobić:

Osobiście w placówce ZUS.

Online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Przez pełnomocnika (np. członka rodziny).

Dokumenty potrzebne do wniosku o ryczałt energetyczny

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o ryczałt energetyczny? Decyzja szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzająca status kombatanta lub represjonowanego; zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnionych; zaświadczenie organu wojskowego dla wdów po żołnierzach zastępczej służby wojskowej. Co ważne, nie ma określonego terminu składania wniosków – można to zrobić w dowolnym momencie w roku!

Kiedy następuje wypłata ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą, co oznacza, że środki trafią na konto w terminie standardowej wypłaty świadczenia.

Czy można łączyć ryczałt energetyczny z innymi formami wsparcia?

Tak! Beneficjenci ryczałtu energetycznego mogą dodatkowo skorzystać z bonu energetycznego – jednorazowej dopłaty do prądu dla gospodarstw o niskich dochodach.

Jaka jest różnica między ryczałtem energetycznym a bonem energetycznym?

Czym się różnią te dwa świadczenia? Ryczałt energetyczny przysługuje bez względu na dochód, a bon energetyczny – jest uzależniony od wysokości zarobków.

