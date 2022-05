"Biorąc pod uwagęw Ukrainie jako zbrodniczych kolonizatorów i ich de facto finansowanie wojny Putina przez zakupy gazu, skala pomocy Niemiec dla Ukrainy to wstyd”. Nie są to słowa Jarosława Kaczyńskiego , Andrzeja Dudy czy zwolenników niemieckich reparacji dla Polski, lecz amerykańskiego historyka i autora bestsellerów Timothy'ego Snydera. To, że liberał i ekspert II wojny światowej łączy odpowiedzialność Niemców za hitlerowskie plany kolonizacji Ukrainy z najechaniem tego państwa przez Rosję, jest samo w sobie warte odnotowania. Ale Snyder ani nie jest pierwszy, ani nie idzie najdalej w rozciąganiu na europejskie stolice odpowiedzialności za wojnę Putina.