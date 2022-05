Sejm w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie, posłowie w czwartek mają przeprowadzić pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP. Dotyczy on możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Zakłada też niewliczanie wydatków na obronę ojczyzny do długu publicznego. Premier był pytany o zapowiedzi opozycji, że nie będzie zmieniać konstytucji razem z rządem PiS.

- Wzywam wszystkie partie opozycyjne, aby poparły te zmiany ustawowe, te zmiany w Konstytucji, tylko te wycinkowe zmiany, które dotyczą możliwości zabrania środków przestępcom rosyjskim. Nie chcecie przecież chronić przestępców rosyjskich, mam nadzieję. Byłby to wielki wstyd, gdybyście, zwracam się do opozycji, zdecydowali się chronić majątki rosyjskich oligarchów - podkreślił szef rządu.

Argumentował, że zmiany w prawie są koniecznie, aby zgodnie z Konstytucją móc przeznaczyć środki rosyjskich oligarchów na kwestie związane z uchodźcami i dla Polaków, którzy pomagają Ukraińcom. - Liczę na opamiętanie opozycji i zagłosowanie zgodnie z interesem UE, zgodnie z interesem wolnego świata i zgodnie z interesem Polski - dodał Morawiecki.

Projekt zmian w Konstytucji

PiS złożył projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP w Sejmie 7 kwietnia, dotyczy on możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która - jak uzasadniono - ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Zakłada też niewliczanie wydatków na obronę do długu publicznego, który nie może przekroczyć 60 proc. PKB. Projekt zmiany konstytucji zawiera zmianę art. 216 ust. 5, w którym ma być zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

Druga zmiana zawarta w projekcie to dodanie po rozdziale XI konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: "zagrożenie bezpieczeństwa państwa". PiS postuluje dodanie art. 234a, zgodnie z którym możliwe będzie - w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego - przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią.

Punkt drugi tego artykułu zakłada, że majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej. Szczegółowy sposób przejęcia majątku przez Skarb Państwa ma określać ustawa.

Karol Kostrzewa, Longina Grzegórska-Szpyt (PAP)