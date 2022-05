Władze stolicy przesłały do kancelarii premiera projekt ustawy przewidujący zmniejszenie tzw. janosikowego. To kolejna odsłona akcji samorządów, które naciskają na władze centralne, by w związku z pojawieniem się uchodźców zmniejszyć daninę płaconą przez najbogatsze gminy

Rząd podchodzi do tych pomysłów z rezerwą. Centrum Informacyjne Rządu potwierdziło, że projekt wpłynął i że resort finansów odpowiedział janosikowego. "JST, w których przebywają obywatele Ukrainy otrzymują wsparcie finansowe z budżetu państwa na innych zasadach" - napisał nam CIR podchodzi do tych pomysłów z rezerwą. Centrum Informacyjne Rządu potwierdziło, że projekt wpłynął i że resort finansów odpowiedział Warszawie . CIR zwraca uwagę, że nie można w ciągu roku zmniejszyć. "JST, w których przebywają obywatele Ukrainy otrzymują wsparcie finansowe z budżetu państwa na innych zasadach" - napisał nam CIR Reklama raport Unii Metropolii Polskich, z którego wynikało, że 70 proc. Ukraińców żyje w największych polskich miastach lub ich otoczeniu. To dla samorządowców argument za obniżeniem janosikowego. Z roboczych wyliczeń wynikało, że gdyby uwzględnić Ukraińców, to wpłata z janosikowego od 12 największych miast powinna być niższa o 205 mln zł; a ogólna suma tej daniny od nich spadłaby z 1,8 mld zł do 1,6 mld zł. Pod koniec kwietnia opisywaliśmy, z którego wynikało, że 70 proc. Ukraińców żyje w największych polskich miastach lub ich otoczeniu. To dla samorządowców argument za obniżeniem janosikowego. Z roboczych wyliczeń wynikało, że gdyby uwzględnić Ukraińców, to wpłata z janosikowego od 12 największych miast powinna być niższa o 205 mln zł; a ogólna suma tej daniny od nich spadłaby z 1,8 mld zł do 1,6 mld zł. CZYTAJ WIECEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>> Tomasz Żółciak twitter Grzegorz Osiecki Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję