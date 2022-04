O ile przed 24 lutego znaczną jej część stanowili młodzi mężczyźni, którzy przyjechali do Polski w celach zarobkowych, o tyle od wybuchu wojny wielu z nich zdecydowało się wrócić do Ukrainy, by walczyć, zaś. Według danych Straży Granicznej podanych wczoraj rano granicę z Polską przekroczyło od 24 lutego ponad 2,9 mln osób. Z punktu widzenia największych miast ważne było, by sprawdzić, jak ten ruch się rozkłada. Wnioski są takie, że większość uchodźców trafiła do największych miast lub w ich okolice. „W marcu 2022 r. nasze miasta i otaczające je gminy gościły prawie 70 proc. spośród wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego i którzy mieszkali tu wcześniej - ponad 2 miliony 200 tysięcy osób. Oznacza to skokowy wzrost populacji największych polskich miast. Dla przykładu, populacja Rzeszowa wzrosła o 53 proc., zaś Warszawy - o 15 proc.” - podkreślają autorzy raportu.