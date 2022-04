Projekt jest cały czas konsultowany. Na koniec maja planujemy zakończenie prac, co do założeń, koncepcji przepisów. To jest przykład dobrej legislacji, bo jesteśmy otwarci na rozmowy z branżą – powiedział Sławecki.

Chciałbym, aby nowe przepisy weszły w życie do końca 2022 roku – dodał.

Do jakich nieprawidłowości dochodziło na rynku franczyz?

Zdarzały się sytuacje, w których to franczyzodawcy wykorzystywali swoją pozycję ze szkodą dla franczyzobiorców. Franczyzobiorcy przyznawali, że nie zdawali sobie sprawy, że podpisali umowę z olbrzymimi karami. Nie może dochodzić do sytuacji, że na poziomie umowy, jedna strona nie jest o wszystkim informowana, a takie sytuacje, też miały miejsce – mówił minister.