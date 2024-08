Żabka wprowadziła nowy program "Bezpieczny Start" skierowany do osób, które rozważają otworzenie własnej firmy, podała spółka. Uczestnictwo w programie trwa od 2 do 4 tygodni. W tym czasie adepci poznają realia pracy franczyzobiorcy, dzięki czemu są lepiej przygotowani do podjęcia współpracy z siecią, podkreślono.