Zapewne stąd, że Trump miał większe poparcie wśród tych wyborców, którzy urodzili się w Polsce: było to 45 proc. w porównaniu z 42 proc. wśród całego elektoratu polonijnego. Jednak nawet w tej pierwszej grupie i tak większość głosowała na kandydata demokratów. Przekonanie, że Polonia faworyzuje republikanów to stereotyp, z którego w końcu powinniśmy się wyzwolić. Tym bardziej że nie ma dowodów na to, iż historycznie Polonia w ogóle była jakoś głęboko związana z republikanami. Jako blok często głosowała na demokratów i dopiero kryzys tego ugrupowania w latach 20. XX w. zredukował polskie poparcie dla tej partii. Były więc wybory , w których popieraliśmy kandydatów republikanów - Eisenhowera, Nixona czy Reagana. Ale nawet wtedy w wyborach do Kongresu często stawialiśmy na demokratów.