Jak podkreślono we wtorkowym komunikacie Portu Lotniczego Wrocław, w letnim rozkładzie lotów na podróżnych czekają połączenia, które pozwolą na wylot w piątek lub sobotę (29 i 30 kwietnia) i powrót do Wrocławia 3 lub 4 maja.

Siatka lotów idealnie skrojona pod majówkę

Można powiedzieć, że obecna siatka lotów jest idealnie skrojona pod tegoroczną majówkę. Po pierwsze, dzięki dogodnemu ułożeniu rejsów, nie musimy brać zbyt wielu dni wolnych w pracy, aby polecieć na dłuższy lub krótszy urlop. Po drugie, urozmaicona oferta połączeń dostępna z naszego lotniska zadowoli zarówno fanów plażowania, jak i wielbicieli aktywnego zwiedzania – powiedział Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Zapewnił przy tym, że "mimo trudnej sytuacji na lotnisku w Warszawie, loty w Porcie Lotniczym Wrocław będą realizowane". Niezależnie od sytuacji konfliktowej na linii PAŻP-kontrolerzy ruchu lotniczego, będziemy działać normalnie. Pasażerowie mogą planować majówkę z Wrocławia bez obaw, że ich lot zostanie odwołany. Tym bardziej, że w razie takiej potrzeby nawigację nad samolotami mogą przejąć kontrolerzy z Czech lub Niemiec – dodał.

Do wyboru pasażerowie mają bogatą ofertę kierunków południowych, w tym połączenia do Włoch (Palermo, Mediolan, Bolonia, Piza, czy Wenecja), Hiszpanii (Malaga, Alicante, Barcelona), a także na Kretę, Maltę czy Cypr. W rozkładzie nie brakuje także połączeń w północne rejony Europy, m.in. do Sztokholmu, Oslo, czy Billund. Na majówkę będzie można wybrać się również do najatrakcyjniejszych stolic Europy – Rzymu, Paryża czy Londynu.