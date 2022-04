- Proponujemyw roku 2022 i 2023 dla kredytobiorców, którzy będą mieli trudność ze spięciem budżetów domowych i będą chcieli skorzystać z takich wakacji.w kwartale w roku 2022 i 2023 zostanie przesunięta do spłaty bez odsetek. Łącznie w tym okresie będzie to osiem rat - podkreślał Mateusz Morawiecki

- Wakacje kredytowe przypominają rozwiązania wprowadzone na czas pandemii, z tym że teraz będą one darmowe. Rząd szacuje, że koszt dla sektora to 2,2 mld zł w skali roku, ale jeśli ten mechanizm byłby dostępny dla wszystkich, to może to być nawet 8 mld zł w skali roku - komentuje Andrzej Powierża, analityk Domu Maklerskiego Banku Handlowego.