W uproszczeniu: jeśli mam dziś 100 tys. zł, to – o ile inflacja utrzyma się na poziomie ok. 10 proc. – realna wartość tych pieniędzy będzie za rok wynosić tyle, ile dziś warte jest 90 tys. zł. Stracę 10 proc. Sposobów na ratunek jest niewiele, a żaden nie jest bezpieczny i pewny (wyjąwszy, teoretycznie przynajmniej, obligacje skarbowe), żaden też nie gwarantuje ochrony kapitału w całości, nie mówiąc o zyskach. Jeśli pożyczę 100 tys. zł od Jana Kowalskiego i będę musiał oddać je za rok, ponosząc koszt równy mniej więcej aktualnej stopie procentowej NBP (i WIBOR-owi) – zwrócę ok. 105 tys. zł. Zyskam, bo zwrócę – realnie – mniej niż pożyczyłem. A pożyczkodawca dostanie realnie mniej niż mi przekazał. To m.in. dlatego przez dziesięciolecia stopy procentowe były wyższe niż inflacja, by pożyczający przynajmniej odzyskał to, co pożyczył. A przecież powinien jeszcze zarobić.