Według Pietraszkiewicza, 3 miesiące wakacji kredytowych to możliwość dla klientów. - To jest rozwiązanie podobne do tego, jakie stosowaliśmy podczas pandemii koronawirusa - powiedział podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. - Fundusz wsparcia kredytobiorców znamy od kilku lat - dodał.

Eksperci banków będą analizować wszystkie te propozycje. Zobaczymy jakie one mają znaczenie dla stabilności sektora finansowego i czy są sprawiedliwe z punktu widzenia różnych grup klientów - zapowiedział prezes Związku Banków Polskich.

Likwidacja WIBOR? - Nie tak należy czytać tę informację. Na rynku mogą być różne wskaźniki, ale muszą być zgodne z europejskimi regulacjami. Wskaźnik WIBOR jest z nią zgodny. Jak rozumiem jest koncepcja, by zastosować w niektórych przypadkach nieco inne rozwiązania. Będzie to analizowane - ocenił.

Premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczy w poniedziałek w XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym, poinformował, że rząd zaproponuje "4-punktowy odważny plan który, ma ulżyć kredytobiorcom złotówkowym, ma pomóc przejść im przez ten trudny czas podniesionych stóp procentowych".