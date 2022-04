Likwidacja ulgi to dobra decyzja, bo był to nowotwór na systemie podatkowym, była ona nie do utrzymania. Na obecnej zmianie tak naprawdę bardziej skorzystają bogatsi. Nie jest to zarzut, ale stwierdzenie faktu. Pytanie więc, po co była ta cała propagandowa retoryka o „cwaniakach” i mitycznych bogaczach, którzy zarabiają 50 tys. miesięcznie i nie dokładają się do budowy dróg. Obniżenie dolnego progu podatkowego do 12 proc. pokazuje, że rząd zmienił swoje podejście o 180 stopni. Co do składki zdrowotnej nie bardzo wiadomo, dlaczego zmiany obejmą "liniowców" i "ryczałtowców", a przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej już nie. Co więcej, mimo zmian chaos i ogromne skomplikowanie systemu pozostają. W tym roku podatkowym w zaliczkach do czerwca mamy upadły Polski Ład, później - nowy system podatkowy, nad którym trwają prace. Zarazem cały czas w obecnym i przyszłym systemie mamy odwołania do rozwiązań z 2021 r.