To jużnałożony na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. Pierwszy został uruchomiony jeszcze przed atakiem rosyjskich wojsk, w odpowiedzi na decyzję Federacji Rosyjskiej o uznaniu niekontrolowanych przez rząd obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego za niezależne podmioty oraz o wysłaniu tam armii. 25 lutego, dzień po rozpoczęciu działań zbrojnych, UE zamroziła aktywa prezydentai ministra spraw zagranicznychoraz nałożyła sankcje na członków Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W kolejnych dniach wspólnota zakazała rosyjskim przewoźnikom lotów nad przestrzenią powietrzną UE. W następnym pakiecie znalazło się m.in. wykluczenie siedmiu rosyjskich banków z systemu transakcyjnego SWIFT. Kilka dni później to samo spotkało banki białoruskie. Poszerzono też do niemal 900 grono osób objętych obostrzeniami. Kolejny pakiet oznaczał ograniczenia w handlu żelazem i stalą. USA i Wielka Brytania nałożyły swoje embarga na rosyjskie ropę i gaz. Zachód zamroził ponad 600 mld dol. rosyjskich rezerw walutowych.