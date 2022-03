który wczoraj wspólnie z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą oraz prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem przedstawił rządowe pomysły na derusyfikację energetyki, deklaruje, że Polska całkowicie wyeliminuje dostawy rosyjskiego gazu ziemnego i ropy naftowej najpóźniej do końca roku. Wcześniej do Polski ma przestać płynąć węgiel - embargo na ten surowiec ma zostać wprowadzone przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji w Ukrainie, której projekt został we wtorek przyjęty przez rząd . W dłuższej perspektywie niezależność Polski - nie tylko od rosyjskich dostaw, lecz także od cen surowców – budować ma rozwój OZE i innych bezemisyjnych źródeł energii.