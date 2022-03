Kłopotem jest jednak logistyka, działająca na korzyść innych kierunków.twierdzą, że są w stanie dostarczyć 150 wagonów zbożowych (ok. 70 ton każdy) dziennie do Rumunii, 45 do Polski , 17 na Węgry i 60 na Słowację. Do zamknięcia dzisiejszego wydania DGP nie otrzymaliśmy odpowiedzi od PKP Cargo i Polskich Linii Kolejowych, czy planują wesprzeć ukraińskie działania.