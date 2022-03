– Za kilogram mąki trzeba już zapłacić 2,6 zł, o 30 proc. więcej niż przed miesiącem. To oznacza, że skutki wojny zaczynają być widoczne w cenach surowców – wyjaśnia Sławomir Butka, prezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarnictwa RP. Jego zdaniem konsumenci odczują to w pełni za dwa–trzy tygodnie, a podwyżki mogą wynieść nawet kilkadziesiąt procent. – Jeśli dziś bochenek chleba kosztuje średnio ok. 5 zł, to jego cena skoczy do ponad 6 zł. W kolejnych miesiącach nie wykluczam dalszych wzrostów i ceny bliższej 9–10 zł na koniec roku – komentuje.