Donald Tusk w Brukseli komentował sytuację w rządzie i potrzebę dymisji Zbigniewa Ziobry.

Reklama

Ta decyzja personalna jest o tyle szokująca, no bo dzisiaj dużo mówi się i w Europie i w Polsce o potrzebie deputinizacji polityki, derusyfikacji gospodarki, więc wyobrażamy sobie chyba bez trudu, kto powinien wylecieć z rządu Mateusza Morawieckiego - komentował szef PO.

Tusk o likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN

Czy sama ustawa, czy samo głosowanie, czy wstępne procedury w Sejmie nad ustawą, czy ustawami, bo tych projektów jest więcej, o nazwijmy, to z pewną nadwyżką o przywróceniu praworządności, a przynajmniej o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, czy to wystarczy tu w Europie, żeby przekonać, ja uważam, że jest na to bardzo duża szansa. stwierdził polityk.

Reklama

Tusk o Polskim Ładzie: Poważne to nie jest

Obniżenie podatków to jest zawsze cos, co cieszy obywateli i generalnie jest krokiem odważnym na pewno w dzisiejszych czasach, ale ja byłbym gotów bezwzględnie pochwalić za tego typu decyzję, bo rzeczywiście maksimum pieniędzy musi też zostać w tych trudnych czasach w polskich kieszeniach, no bo oprócz wojny mamy też przecież inflację i ona będzie przecież coraz większa. Co do samej istoty tego pomysłu nie mam żadnych wątpliwości. Od wielu miesięcy namawiam premiera Morawieckiego, żeby nie kombinował z Polskimi Ładami, z innymi takimi bardzo skomplikowanymi i trochę antyobywatelskimi projektami, więc okej załóżmy przez chwilę, że to jest poważna propozycja, ale to już jest chyba 4 czy 5 propozycja Polskiego Ładu, zmiany Polskiego Ładu, tarczy przeciwko zmianom Polskiego Ładu i teraz de facto Polski Ład jest uchylone, więc poważne to, to nie jest - komentował w TVN24 Tusk.

Obecności NATO w Polsce

PiS, prezydent, premier powinni użyć wszystkich dostępnych metod i środków, żeby przekonywać NATO i Amerykanów na rzecz zwiększenia obecności NATO w Polsce, to w ogóle jest ich psi obowiązek, powiem szczerze, bo tu chodzi o nasze bezpieczeństwo i skuteczna dyplomacja jest tutaj absolutnie kluczowa - mówił.