W poniedziałek ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Konsultanci odebrali 845 połączeń, w tym udzielili 637 odpowiedzi w języku ukraińskim i 208 w języku polskim – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jak dodał, najwięcej było ogólnych pytań o to, jakie świadczenia przysługują z ZUS i co należy zrobić, aby złożyć wniosek – o to zapytało 362 klientów.

88 osób zapytało, kogo dotyczy konkretny wniosek. 49 osób pytało o terminy składania wniosków. Najwięcej zainteresowania było wnioskiem o 500 plus. Z kolei 78 osób było zainteresowanych profilem PUE, przede wszystkim rejestracją konta na Platformie Usług Elektronicznych – wskazał rzecznik Zakładu.

Karta Polaka

Z kolei w innych tematach dzwoniący pytali najczęściej o kartę Polaka, czy na jej podstawie można ubiegać się o świadczenia z ZUS, jakie dokumenty są potrzebne, aby złożyć wniosek, w jaki sposób to zrobić i czy świadczenia przysługują, jeśli granicę przekroczono z innym państwem.

Rzecznik ZUS przekazał, że klienci pytali też o sprawy, które są w kompetencji innych instytucji, np. gmin czy banków.

Infolinia jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl. Jak przekazał ZUS, wśród osób obsługujących infolinię są m.in. uchodźcy z Ukrainy.

Konsultanci infolinii udzielają informacji o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, o tym, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na PUE ZUS.

Również na stronie internetowej Zakładu dostępne są informacje w języku ukraińskim. Potrzebujący mogą się dowiedzieć m.in. gdzie i na jakich warunkach mogą uzyskać pomoc.