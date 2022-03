We wtorek w siedzibie resortu odbył się briefing minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej i wiceministra rodziny Stanisława Szweda.

Reklama

Szefowa MRiPS poinformowała, że kierownictwo resortu wzięło we wtorek udział w wideokonferencji ministrów ds. społecznych Republiki Litewskiej, Estońskiej i Łotewskiej. Tematem spotkania była współpraca państw w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy chroniącym się w Polsce przed trwającą wojną.

Minister rodziny podkreśliła, że bardzo ważne jest stworzenie bezpieczeństwa dla tych obywateli, którzy przyjeżdżają do Polski.

Zapowiedziała, że resort wraz z ZUS przygotowuje zmiany przepisów, które pozwolą na "długofalowe wsparcie" obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski.

Wsparcie, które przygotowujemy, znajdzie się też w specustawie. Jest związane z zabezpieczeniem, przede wszystkim z otwarciem rynku pracy – poinformowała. Jesteśmy po spotkaniach z przedstawicielami pracodawców i publicznych służb zatrudnienia – dodała.

Reklama

Chcemy, by obywatele Ukrainy, którzy przekraczają granice, poprzez pieczątkę pozwalającą legalnie przebywać na terenie Rzeczypospolitej, mieli otwarty rynek pracy – wskazała szefowa resortu.

Reklama

Jednocześnie – jak mówiła – działa wiele form wsparcia, z których obywatele Ukrainy mogą już skorzystać poprzez kanały komunikacyjne. To m.in. infolinia 19–524, centralna baza ofert pracy (oferty.praca.gov.pl) i aplikacja mobilna ePraca w języku ukraińskim.

Wszystkie te informacje znajdują się w jednym miejscu: na stronie www.pomagamukrainie.gov.pl, by obywatel Ukrainy mógł kompleksowo skorzystać z informacji – zauważyła Maląg.

Uruchomiono też konkurs ofert "Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców ma lata 2022-2023" z budżetem 40 mln zł. Program będzie wspierał też aktywizację osób z Ukrainy – poinformowała.

500 plus dla Ukraińców

Szefowa MRiPS podkreśliła też, że Ukraińcy przebywający w Polsce będą mieli dostęp do świadczeń rodzinnych – 500 plus czy do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Mogą je otrzymywać na podstawie kart stałego pobytu.

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed wyjaśnił, że jednym z proponowanych rozwiązań w specustawie jest maksymalne uproszczenie dostępu do rynku pracy. Pracodawca – jak mówił – będzie jedynie zobowiązany do powiadomienia właściwego urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy.

Jesteśmy po rozmowach z pracodawcami, którzy już deklarują, że oferty pracy będą przygotowywane pod kątem kobiet i matek z dziećmi – powiedział Szwed.

Z kolei prezes ZUS przekazała, że do dyspozycji wojewodów została oddana baza noclegowa ZUS, to – jak wskazała – około 1400 miejsc dla uchodźców z Ukrainy. Wczoraj przyjęliśmy pierwsze trzy rodziny w pokojach noclegowych ZUS – dodała prof. Uścińska.

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO>>>

Oceniła, że fundamentalną kwestią dla poczucia bezpieczeństwa osób przyjeżdżających z Ukrainy jest zapewnienie im dostępu do rynku pracy.

Dostęp do różnych rozwiązań prawnych i socjalnych będzie zagwarantowany na zasadzie rozwiązań, które są u nas utrwalone, sprawdzone – tłumaczyła. Dodała, że chodzi m.in. o świadczenia opieki medycznej, rodzinne czy z pomocy społecznej.