Realna wartość pieniędzy, mających pomóc w wychowywaniu dzieci, z roku na rok spada. Proces ten przyspieszył w 2021 roku z powodu wysokiej inflacji: 12 świadczeń otrzymanych w minionym roku pozwalało na zrobienie zakupów, na które w 2020 wystarczyło wydać 11 przelewów 500 plus. Beata Lubecka zapytała więc minister Maląg w programie Gość Radia ZET o to, czy 500 plus zostanie podwyższone.

- Ja odpowiadam na to pytanie cały czas w ten sposób: rząd PiS wprowadził program 500 plus, 177 mld trafiło już do rodzin, miesiąc w miesiąc pieniądze trafiają na 6,5 mln dzieci. Wprowadzamy kolejne rozwiązania, takie jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przeprowadzamy zmiany na rynku pracy, idziemy w kierunku rozszerzenia komponentów wsparcia rodziny. Powinniśmy spojrzeć na wprowadzane świadczenia - tłumaczyła Marlena Maląg.

Na pytanie, czy będzie waloryzacja świadczenia 500 plus, minister powiedziała, że "w tym roku nie będzie".