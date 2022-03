W lutym pracownicypoddali weryfikacji ceny ponad 6,5 tys. produktów w ok. 200 placówkach handlowych. – Niemal we wszystkich monitorowanych sieciach ceny większości produktów spadły o 4 proc. lub więcej. Sporadycznie mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen w badanych sieciach. Dotyczyło to ok. 6 proc. produktów – słyszymy w departamencie komunikacji