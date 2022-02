- Myślę, że byłoby to korzystne dla Polski, dla polskiej gospodarki, bo umocniłoby międzynarodowe przekonanie o stabilności polskiej waluty, o stabilności polskiej gospodarki, o stabilności polityki gospodarczej prowadzonej w Polsce] - dodał.

Reklama

Obecna kadencja Adama Glapińskiego w roli prezesa NBP upływa 21 czerwca 2022 r. Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP. Kadencja Prezesa NBP wynosi sześć lat. Ta sama osoba nie może sprawować funkcji Prezesa NBP dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Sytuacja gospodarcza

- Mamy bardzo silne ożywienie sytuacji gospodarczej mimo kolejnych fal zachorowań - mówił Glapiński. Poinformował, że tempo wzrostu gospodarczego w IV kwartale 2021 roku wyniosło ok. 7 proc. - Mamy bardzo dobre dane z rynku prac. Bezrobocia praktycznie nie ma i mamy bardzo silny wzrost płac. Pandemia pozostaje głównym czynnikiem niepewności - dodał.

Dodał, że bardzo dobre są dane z rynku pracy, bo bezrobocie jest niskie, "praktycznie go nie ma" i silny wzrost płac, który przebija średnią inflację.

Reklama

- Pandemia pozostaje głównym czynnikiem niepewności, zwłaszcza w sytuacji gdy wersja omikron okazała się tak ekspansywna - powiedział Adam Glapiński.

Reklama

"Inflacja niestety rośnie na całym świecie"

Jak mówił prezes NBP, "inflacja niestety rośnie na całym świecie, to nie jest tylko przypadek Polski". - Mamy typową sytuację dla świata zachodniego. U nas stopy procentowe i inflacja zawsze były trochę wyższe, dlatego że jesteśmy krajem szybciej rozwijającym się - powiedział.

Jak dodał, "Narodowy Bank Polski podjął decyzję o rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych we właściwym momencie". - Najbardziej krytyczny analityk polityki pieniężnej banków centralnych, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, po wizycie w Polsce orzekł jednoznacznie, że NBP rozpoczął podnoszenie stóp we właściwym momencie - powiedział.

- Interweniujemy wtedy, kiedy zmiany w górę lub w dół są zbyt szybkie, co jest niekorzystne dla gospodarki. Nie jest intencją NBP, żeby osłabiać złotego - dodał Adam Glapiński. - Ze względu na dążenie do obniżenia inflacji, im mocniejszy jest złoty, tym lepiej - ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego.

- Kurs ma wpływ na inflację. Nie jest to wielki wpływ, on jest publicystycznie przeceniany. Ale z tego punktu widzenia im wyższy kurs, im mocniejszy kurs złotego, tym lepiej - to wtedy wzmacnia naszą ogólną politykę zacieśniania. Tak że jesteśmy zainteresowani tym, żeby kurs złotego był mocniejszy, co nie znaczy, że mamy jakieś szczególne metody oddziaływania na to - powiedział.

- Obecnie zacieśniamy całą politykę pieniężno-kredytową, co w naturalny sposób powinno - i mamy nadzieję, że to się dokonuje - umacniać kurs złotego. I to będzie współgrać z całą polityką, którą prowadzimy - dodał.

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniosła główną referencyjną stopę procentową o 50 punktów bazowych do poziomu 2,75 procent.