W środę rozpocznie się sprzedaż kolekcjonerskich monet z serii Skarby Stanisława Augusta. Kolejną monetą, którą będzie można kupić w NBP będzie srebrna 50 złotówka z wizerunkiem Jana III Sobieskiego i jej złoty odpowiednik o nominale 500 złotych. Srebrną monetę wyceniono na 850 złotych. Moneta złota to już wydatek 19,5 tysiąca. Mimo wysokich cen, przed opolskim oddziałem NBP kolejka ustawiła się na dobę przed rozpoczęciem sprzedaży.

Kolejki po monety

Jak powiedział Sławomir Kusz z opolskiego oddziału NBP, pomimo padającego deszczu i chłodu przed budynkiem stoją dyżurujące w kolejce osoby, do których co jakiś czas podchodzą inni kolejkowicze czekający w zaparkowanych w sąsiedztwie banku samochodach. Zdaniem Kusza, część z kolejkowiczów do zawodowi handlarze, którzy wykorzystują olbrzymi popyt na tego typu monety. Na największym portalu ogłoszeniowym srebrny Jan III Sobieski w przeddzień wejścia do obiegu osiąga już cenę od 1,2 do blisko 3 tysięcy złotych. Za monetę złotą na tym samym portalu sprzedający chcą kwoty o półtora tysiąca większej od ceny sprzedaży w okienku NBP.

Srebrne i złote monety cieszą się niezmiennym zainteresowaniem Polaków i są traktowane zarówno jako część kolekcji, jak i doskonała lokata kapitału. Ze swojej strony postaramy się, by jutro zapewnić wszystkim klientom odwiedzającym nasz oddział odpowiedni komfort pobytu w banku zgodnie ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa - podkreślił Kusz.