Spór dotyczącynabrał tempa w lipcu ubiegłego roku, kiedy to TSUE wydało dwa orzeczenia, a kolejne dorzucił Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zgodnie z nimi system odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Wówczas to TSUE nakazał Polsce zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej. Szefowa KE pod koniec ubiegłego roku wprost uznała likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i zakończenie - jak mówiła - „reformy reżimu dyscyplinarnego” za warunek konieczny do zaakceptowania przez Komisję polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Łączna kwota, którą można by zasilić polski budżet z KPO, to ok. 58 mld euro, z czego 24 mld w grantach, a 34 mld poprzez preferencyjne pożyczki zabezpieczone na poziomie UE. Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego wartość samych grantów stanowiłaby ok. 4,5 proc. polskiego PKB.