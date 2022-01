Donald Tusk został zapytany o przyczynę zmiany miejsca konferencji z Sokołowa na Zambrów.

Ludzie boją się ze mną spotkać, bo mogą ich czekać represje. Bardzo mi przykro, że coraz więcej ludzi odczuwa strach przed tą władzą - powiedział Tusk.

Limit cen gazu dla przedsiębiorców

W tym hostelu w Zambrowie trzeba będzie płacić za gaz o 400 procent więcej. Właściciel nie wie, czy uda mu się utrzymać miejsca pracy

Liczę na przyjęcie poprawek Senatu, w tym tej najważniejszej, by prezes URE mógł ustanawiać limit cen gazu również dla małych i średnich przedsiębiorców - powiedział na konferencji prasowej szef PO Donald Tusk.

Tak otwarte i cyniczne podejście rządu do pandemii jak to, z którym mamy do czynienia w Polsce, to rzecz niespotykana w Europie - ocenił.