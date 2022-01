"Polski Ład to turbodoładowanie polskiej gospodarki po pandemii, a co za tym idzie – poprawa życia Polaków" – powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreśliła, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł jest przełomową decyzją korzystną dla milionów obywateli.

Minister rodziny przypomniała, że dzięki zmianom podatkowym Polskiego Ładu w kieszeniach Polaków pozostanie ponad 17 mld zł. Jak mówiła, na podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł skorzysta ponad 8 mln emerytów. Reklama Od emerytury do 2500 zł brutto nie będzie w ogóle odprowadzany podatek. Dzięki temu emeryt z takim świadczeniem zyska do 2250 zł rocznie. Część emerytów już dostała świadczenia na swoje konta i widzi te korzyści – zaznaczyła Maląg. Dodała, że jeśli emerytura wynosi ok. 3200 zł brutto miesięcznie, emeryt zyska ok. 1600 zł rocznie. Szefowa MRiPS wskazała, że dla pracowników z zarobkami do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu będą korzystne lub neutralne. Wprowadziliśmy też możliwość wspólnego rozliczenia małżonków, jeśli zawrą związek małżeński w trakcie roku podatkowego, a także ulgę dla rodzin 4 plus. Wspólnie rozliczający się rodzice, którzy mają co najmniej czworo dzieci, zapłacą podatek dopiero od kwoty powyżej 230 tys. zł – podkreśliła minister. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Takiego wyboru najczęściej dokonują rodzice Zobacz również Rodzinny kapitał opiekuńczy W ramach Polskiego ładu od 1 stycznia rodzice mogą składać wnioski o wypłatę rodzinnego kapitału opiekuńczego. Nowe świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Od kwietnia br., z wyrównaniem od stycznia, będzie przysługiwać też dofinansowanie do opieki żłobkowej w wysokości do 400 zł. Wsparcie otrzymają: dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie; dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym; dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia. Polski Ład to turbodoładowanie polskiej gospodarki po pandemii. Celem programu jest napędzenie wzrostu gospodarczego tak, by przeciętni Polacy mogli z niego korzystać. Budujemy państwo szczęśliwych rodzin. W centrum uwagi jest rodzina – podsumowała Maląg. Olga Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję