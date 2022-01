Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Sejmie przypominał o prowadzonej przez Stronnictwo akcji skierowanej do podatników, którzy tracą na Polskim Ładzie. Ludowcy zachęcają do zgłaszania uwag na adres mailowy konsultacje@psl.org.pl, a następnie posłowie PSL będą przygotowywać i zgłaszać projekty ustaw mających naprawić sytuację.

(Polski Ład) to jest bubel prawny, to trzeba wyrzucić do kosza - mówił Kosiniak-Kamysz. Wskazywał, że do PSL trafiają zgłoszenia pokrzywdzonych przez Polski Ład m.in. nauczycieli, policjantów, emerytów, weteranów misji w Afganistanie, przedsiębiorców, samotnych rodziców. Jak przekazał, wszyscy piszą o rozczarowaniu, frustracji, upokorzeniu i zniechęceniu.

Kosiniak - Kamysz bezwzględnie o Polskim Ładzie

Prezes PSL apelował o zgłaszanie się wszystkich tych, którzy tracą na zmianach podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Piszcie do nas, musimy to wszystko nagłaśniać, pokazywać i ratować - dodał.

Według szefa PSL Polski Ład upokarza ludzi ciężkiej pracy. PiS-owski ład (...) to mniej pieniędzy dla ludzi ciężkiej pracy, to niedocenienie Polaków aktywnych, płacących podatki. To najgorsze, co można zrobić: upokarzać w ten sposób tych, którzy budują gospodarkę własnego państwa. To działanie szkodliwe na rzecz kolejnych pokoleń- powiedział szef PSL.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.

Polski Ład wprowadza zmiany m.in. także w rozliczaniu składek dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. Składka zdrowotna wyniesie dla nich 9 proc. liczonych od podstawy wynoszącej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł, 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł oraz 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł. Przedsiębiorcy płacący podatek liniowy będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. dochodu.

Zmiany obejmą także stawki podatku zryczałtowanego. I tak dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, inżynierów stawka spada z 17 proc. na 14 proc., a dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży ITC, stawka spada z 15 proc. do 12 proc. W ramach Polskiego Ładu emerytury i renty w wysokości do 2,5 tys. zł brutto miesięcznie będą zwolnione z podatku dochodowego.

Premier Mateusz Morawiecki w podcaście opublikowanym 31 grudnia 2021 r. stwierdził m.in., że Polski Ład to "zupełnie nowa, jakość w polityce państwa". Dodał, że "fundamentalne zmiany wchodzą już od stycznia" i że "już w pierwszym miesiącu zdecydowana większość Polaków zacznie otrzymywać wyższe pensje; skorzysta z kwoty wolnej od podatku czy przestanie płacić podatek od emerytury". Dodał, że więcej pieniędzy zostanie skierowana na służbę zdrowia i samorządu.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany w środę o doniesienia o nauczycielach, którzy w styczniu otrzymali niższą pensję w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu, stwierdził, że ze względu na pewne rozliczenia podatkowe doszło w niektórych miejscach, jeżeli chodzi w szczególności o nauczycieli, do złego naliczenia podatku i osoby te otrzymają jego wyrównanie.