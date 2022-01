Nowy rok przyniósł zmiany dla wszystkich podatników. Roczna kwota dochodu wolnego od podatku wzrośnie do 30 tys. zł. Wzrośnie też do 120 tys. zł pierwszy próg podatkowy. Kolejna zmiana dotyczy składki zdrowotnej – nie będzie pomniejszała zaliczki na podatek. To wszystko wpłynie na wysokość emerytur i rent netto, czyli faktycznych wypłat– mówi prof. prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Podkreśla, że zdecydowana większość emerytów i rencistów zyska po wprowadzeniu Polskiego Ładu i od stycznia będzie otrzymywać wyższe przelewy i przekazy pocztowe.

Emeryt ze świadczeniem 2500 zł brutto przed zmianą przepisów otrzymywał na rękę 2088 zł. Dziś jego świadczenie na rękę wzrośnie do 2275 zł, ponieważ nie zapłaci podatku 187 zł miesięcznie. Rocznie daje to kwotę 2244 zł rocznie – wyjaśnia profesor.

Z kolei emeryt ze świadczeniem minimalnym 1250,88 zł brutto otrzymywał do niedawna na rękę 1067 zł. Dzięki zmianom jego świadczenie na rękę wzrośnie do 1138 zł, ponieważ nie zapłaci podatku 71 zł miesięcznie. Rocznie zyska 864 zł. Podobnie jest w przypadku osób, które pobierają świadczenie w wysokości 3 tys. zł. One po zmianach zyskają 148 zł miesięcznie, czyli 1776 zł rocznie – dodaje szefowa ZUS.

Rekompensaty nie obejmą wszystkich

Zwraca uwagę, że świadczenia w przybliżeniu od 484 zł do 4920 zł brutto od stycznia są wyższą wypłatą na rękę niż dotychczas. Dopiero w przypadku świadczeń wyższych niż około 4920 zł brutto obniżenie podatku nie zrekompensuje całej składki zdrowotnej – dlatego wypłata na rękę będzie niższa.

Emeryt ze świadczeniem 5 tys. brutto przed zmianą otrzymywał na rękę 4132 zł. Od stycznia jego emerytura będzie niższa o 7 zł, czyli 4125 zł. Wynika to ze zmian podatkowych – mówi prezes ZUS.

Przypomniała, że emeryci nie muszą odwiedzać placówek ZUS, aby sprawdzić wysokość swojego świadczenia po zmianach. Mogą to zrobić z domu, logując się na Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), gdzie zamieszczone są paski wypłatowe świadczeń.