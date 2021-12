To efekt błędnej strategii. Nasza inicjatywa Pacjent Europa wraz z szerokim gronem ekspertów wzywa od miesięcy, by nie poprzestawać na szczepionkach i postawić na całkowitą eliminację wirusa. Teraz, kiedy widzimy jak na dłoni, że dotychczasowa polityka stosowana w Europie się nie sprawdza, powinniśmy pójść w tym właśnie kierunku.

Rzecz w tym, że teraz, koniec końców, restrykcje są wprowadzane i tak. To, co proponujemy, to zmiana podejścia. Chcemy polityki zmierzającej do utrzymywania zakażeń na jak najniższym poziomie, jak najbliżej zera. A nie liczenia na odporność stadną i reagowania dopiero w momencie, kiedy jest już za późno, kiedy jesteśmy na skraju katastrofy.

Największym ograniczeniem jest wyobraźnia. Rozmawialiśmy na ten temat ze wszystkimi znaczącymi siłami politycznymi w Europie. Większość nie miała wątpliwości merytorycznych. Mało kto był jednak gotów wziąć na siebie ryzyko polityczne związane ze strategią "zero COVID” i uwierzyć w to, że są w stanie ją skutecznie wyegzekwować. Na przykłady świadczące o tym, że jest to możliwe - i to bez dramatycznego uszczerbku dla gospodarki - mieli gotową odpowiedź. Twierdzono np., że jest to możliwe jedynie w krajach wyspiarskich bądź w inny sposób izolowanych od otoczenia albo odmiennych kulturowo od Europy, jak państwa Azji Wschodniej.