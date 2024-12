Ministerstwo obrony Tajwanu podziękowało Stanom Zjednoczonym za "solidną gwarancję bezpieczeństwa", stwierdzając w oświadczeniu, że obie strony będą nadal ściśle współpracować w kwestiach bezpieczeństwa, aby zapewnić pokój w Cieśninie Tajwańskiej - przekazała agencja AP.

Sprzęt wojskowego o wartości 265 mln dolarów

Pentagon podał, że Departament Stanu zatwierdził potencjalną sprzedaż Tajwanowi sprzętu do dowodzenia, kontroli, łączności i modernizacji komputerów o wartości około 265 mln dolarów.

Ministerstwo obrony Tajwanu stwierdziło, że sprzedaż sprzętu pomoże w modernizacji systemów dowodzenia i kontroli. Tajwański resort dodał również w sobotę, że władze USA zatwierdziły części o wartości 30 mln dolarów do działka automatycznego kal. 76 mm, co jego zdaniem zwiększy zdolność wyspy do przeciwstawienia się chińskim działaniom wojennym w "szarej strefie".

Siły zbrojne Tajwanu w stanie gotowości

W zeszłym tygodniu Tajwan postawił swoje siły zbrojne w stan gotowości w odpowiedzi na - zdaniem władz wyspy - największą od trzydziestu lat koncentrację sił morskich Chin wokół swojego terytorium oraz na Morzu Wschodnim i Południowochińskim.

Tajpej przeznaczyło na obronność rekordowe 19 mld dolarów na 2024 rok, a przyszłoroczny budżet ma być o 6 proc. wyższy w związku z rosnącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wyspy.

Komunistyczne władze Chin uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część terytorium ChRL i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości zbrojnej inwazji.