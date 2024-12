Moneta została wykonana z najwyższej próby srebra 999 i waży 2 uncje (62,2 grama).

Co przedstawia moneta?

Moneta przedstawia słynną scenę, w której Harry Potter i Ron Weasley unoszą się w powietrzu na pokładzie legendarnego latającego samochodu rodziny Weasleyów, ścigani przez Ekspres do Hogwartu.

Reklama

Zastosowanie ultrawysokiego reliefu, druku UV oraz selektywnego złocenia sprawia, że każdy szczegół jest oddany z niezwykłą precyzją, tworząc efekt, który ożywia tę kultową scenę znaną z drugiego filmu opartego na kultowej serii.

300 sztuk na cały świat

Limitowana emisja czyni tę monetę prawdziwą rzadkością. Na rynek trafiło jedynie 300 sztuk, co sprawia, że jest to niezwykle pożądany przedmiot dla każdego kolekcjonera. Wyjątkowa moneta łączy wartość numizmatyczną i sentymentalną. Jej nominalna wartość to 5 dolarów z Niue.

Moneta "Harry Potter i Komnata Tajemnic" o wadze 2 uncji dostępna jest w sprzedaży na stronie internetowej Mennicy Gdańskiej od 18 grudnia 2024 roku.