Problemem są także coraz wyższe koszty realizacji inwestycji i spodziewany spadek popytu związany z drożejącymi kredytami. Ale dla deweloperów, którzy przez ostatnie miesiące budowali banki ziemi, największym wyzwaniem są jednak procedury. - Dysponujemy bankiem ziemi na ok. 10 tys. lokali, który dziś w dużej mierze jest zamrożony. Głównie ze względu na brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo wielorodzinne. Czasochłonny proces administracyjny związany z uruchamianiem inwestycji sprawia natomiast, że w przygotowaniu mamy 7-10 razy tyle mieszkań, co w budowie - tłumaczy Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper, która jest w trakcie budowy ok. 1400 mieszkań, o 50 więcej niż przed rokiem i ok. 300 niż w 2019 r.