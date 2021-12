Buda był w piątek pytany przez dziennikarzy m.in. o to, czy w tym roku jest jeszcze szansa na zaliczkę dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwsze płatności, jakie z naszego z KPO wynikają, to jest drugie półrocze 2022 r. W tym roku możliwa jest jeszcze ewentualna zaliczka z puli krajowej. Ona nie jest aż tak istotna, jak niektórzy przywiązują do tego wagę - odparł wiceszef MFiPR.

Realnie środki są zaplanowane z KPO po II kwartale przyszłego roku. Tam są pierwsze kamienie milowe, które będą realizowane i rozliczane, więc pomijając zaliczkę liczymy, że połowa roku to będzie ten moment"- doprecyzował Buda pytany, kiedy realnie mogą trafić do Polski pieniądze z KPO. Dodał, że Polska liczy na zakończenie dyskusji z KE. Wyjaśniamy wiele kwestii, wydaje się, że jesteśmy rozumiani - powiedział Buda. Jak mówił, pewne warunki stawiane przez KE budzą nasze wątpliwości i nie możemy się na nie zgodzić. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której np. umorzymy postępowania dotyczące zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej przedstawicieli zawodów prawniczych, np. sędziów. Na to zgodzić się nie możemy - stwierdził Buda.

Buda: Najpierw zatwierdzenie KPO, potem reforma sądownictwa

Poinformował, że jest natomiast zgoda co do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Jesteśmy gotowi podejmować działania bardzo szybko. W ciągu najbliższych tygodni jesteśmy w stanie przedstawić projekty, które będą tego dotyczyły. Ale w takiej kolejności: po pierwsze porozumienie na poziomie europejskim, zatwierdzenie KPO, następnie reforma sądownictwa dużo szersza, niż mówi TSUE i KE - przekazał wiceminister.

Na pytanie, kiedy powstaną przepisy dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, wyjaśnił, że jest to kwestia kilku miesięcy od zawarcia porozumienia z UE. Zapowiedział, że jeśli dyskusje z KE będą się przedłużały, rząd wyjdzie z reformą, nie oczekując na rozstrzygnięcia w ramach negocjacji z KE. Jest to scenariusz bardzo prawdopodobny - przyznał Buda.