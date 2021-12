Skierowany do Sejmu projekt przewiduje m.in. czasową obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG.

Zgodnie z projektem stawka akcyzy na energię elektryczną od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. wyniesie 4,60 zł/MWh.

Jeśli chodzi o paliwa, od 20 grudnia do 31 grudnia br. stawki akcyzy wyniosą na: benzyny silnikowe (95 i 98) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami – 1369,00 zł/1000 litrów; oleje napędowe i wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami – 1065 zł/1000 litrów; biokomponenty stanowiące samoistne paliwa przeznaczone do napędu silników spalinowych – 1065 zł/1000 litrów; gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych skroplone – 364,00 zł/1000 kilogramów.

Od dnia 1 stycznia do 31 maja 2022 r. stawki będą wyższe niż w grudniu, choć nadal niższe niż obecnie. Wyniosą na benzyny silnikowe (95 i 98) – 1413,00 zł/1000 litrów (obecnie 1514,00 zł/1000 litrów); oleje napędowe – 1104 zł/1000 litrów (obecnie 1145 zł); biokomponenty stanowiące samoistne paliwa przeznaczone do napędu silników spalinowych – 1104 zł/1000 litrów (obecnie 1145 zł); gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych skroplone – 387,00 zł/1000 kilogramów (obecnie 644 zł).

Obniżka akcyzy na paliwo

Jak podano w uzasadnieniu projektu, obniżenie stawek akcyzy powinno oznaczać spadek cen paliw na stacjach paliw. W przypadku przeniesienia całej obniżki akcyzy na końcową cenę paliw, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa od 20 do 31 grudnia br. byłby tańszy o 8 gr/l, z VAT 10 gr/l, a od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. o 5 gr/l, z VAT o 6 gr/l.

W przypadku benzyn silnikowych od 20 do 31 grudnia br. obniżka mogłaby wynieść 14 gr/l, z VAT 17 gr/l, a od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. - 11 gr/l, z VAT 14 gr/l. Jeśli chodzi o gaz skroplony (LPG), obniżka wyniosłaby 15 gr/l, z VAT 18 gr/l.

W projekcie zaproponowano także wprowadzenie do 31 maja przyszłego roku zwolnienia od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe.

Ponadto projekt czasowo (od 1 stycznia do 31 maja 2022) wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. "Należy przypuszczać, że okresowe wyłączenie z opodatkowania sprzedaży paliw na rzecz konsumentów będzie miało wpływ na spadek ich cen na stacjach paliw" - oceniono w uzasadnieniu.

Projekt nakłada obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym sprzedawane są paliwa silnikowe, czytelnej informacji o obniżeniu podatku akcyzowego na paliwa silnikowe oraz o wyłączeniu tych paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Według Oceny Skutków Regulacji, łączny koszt dla budżetu proponowanych zmian to ponad 1,5 mld zł.

Przepisy mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Projekt ustawy obniżającej akcyzę na paliwo i prąd został we wtorek przyjęty przez rząd. Proponowane rozwiązania są elementem zapowiedzianej tarczy antyinflacyjnej. Jak mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki, tarcza ma chronić polskie rodziny i polskie budżety domowe przed wzrostem cen.