- Wdrażamy dodatek osłonowy wynikający z podnoszonych cen przez różnych producentów; dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie on od 400 zł do nawet 1100 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego - zapowiedział. - Obniżamy VAT na ciepło systemowe do 8 proc. z 23 proc., rozszerzamy grono odbiorców pakietu osłonowego.

Premier poinformował, że dodatek osłonowy trafi do blisko 1,5 mln kolejnych gospodarstw domowych, łącznie będzie to już blisko 7 mln gospodarstw domowych. - Jeśli w II kwartale przyszłego roku inflacja nie będzie pokazywała istotnych tendencji malejących, to będziemy działać dalej, będziemy wspierać polskich obywateli - podkreślił szef rządu.

Wśród rozwiązań, jakie mają zostać wprowadzone tarczą antyinflacyjną, są obniżki podatków. - Obniżamy stawkę VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. To duży koszt dla budżetu, ale ważna korzyść dla obywateli, zwłaszcza tych, którzy ogrzewają gazem swoje domy - mówił Morawiecki.

Dodał także, że obniżki obejmą energię elektryczną. - Znosimy akcyzę na energię elektryczną a stawkę VAT na energię obniżamy z 23 do 8 proc. na trzy miesiące - zaznaczy premier.

Wskazał, że w przypadku paliw poza obniżeniem akcyzy oraz spadkiem opłaty emisyjnej do zera mają także nastąpić zmiany w podatku detalicznym. - Paliwa nie będą zaliczane do podatku handlowego, co powinno obniżyć cenę paliwa o kilkanaście groszy. Łącznie z innymi działaniami może to doprowadzić do obniżki ceny paliw na litrze o 20-25 groszy, a optymiści mówią, że nawet o 30 groszy – powiedział Morawiecki.

"Chodzi o to, by inflacja została przyduszona"

- Od wiosny przyszłego roku, zgodnie z analizą NBP, inflacja powinna być w trendzie malejącym - powiedział premier. Wskazał, że ewentualne przedłużenie tarczy inflacyjnej będzie zależało od rozwoju wydarzeń. - Patrzymy przede wszystkim na trend. Jeśli ten trend od kwietnia, później w maju i czerwcu będzie malejący, to będziemy czekali na rozwój wydarzeń, bo to będzie oznaczało, że w kolejnych miesiącach będzie jeszcze niżej i niżej. A o to nam chodzi, by inflacja została przyduszona - stwierdził premier.

Premier podkreślił, że inflacja ciągle rośnie w Polsce, ale też w Niemczech czy na Litwie. Jak mówił, wzrost inflacji to efekt m.in. wysokich cen rosyjskiego gazu i wysokich cen energii elektrycznej spowodowanych polityką klimatyczną UE. To z kolei - jak dodał - przekłada się na inne towary.

Pakiet antyinflacyjny

Pakiet antyinflacyjny premier Morawiecki ogłosił w ubiegły czwartek.

Wśród rozwiązań zaproponowanych w projekcie znajduje się czasowa obniżka akcyzy na paliwa silnikowe oraz wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe czy obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną.

Według informacji z wykazu prac legislacyjnych rządu, ograniczenie wzrostu cen paliw powinno się przyczynić do stabilizacji cen także w innych obszarach gospodarki, w tym cen żywności.