Odkąd projekt Polskiego Ładu został opublikowany, nasza redakcja jest dosłownie zasypywana pytaniami od czytelników. Właściciele biur rachunkowych głowią się, co w praktyce będzie oznaczać uzależnienie wysokośc i składki zdrowotnej od podatkowego dochodu . I jak będzie potem ze zwrotem nadpłaconych należności?

Będzie też problem, gdy przedsiębiorca po trzech czy czterech latach skoryguje zeznanie. Ordynacja podatkowa przewiduje na korektę rozliczeń pięć lat. Ale w projekcie Polskiego Ładu napisano, że jeśli nadpłata składek zdrowotnych zostanie raz oddana, to rozliczenie ma być uznane za „ostateczne”.

Czytelnicy obawiają się, że ta ostateczność „zwiąże im ręce” i że jeżeli później skorygują roczne zeznanie PIT, to nie będą już mogli ponownie wystąpić o zwrot nadpłaty składki.

Niepokojąco wygląda także termin przewidziany na oddanie nadpłaconych pieniędzy przez ZUS. Ma być on liczony nie od momentu złożenia wniosku (co jest standardem w składkach i w podatkach), ale nie później niż w terminie trzech miesięcy, licząc od 30 kwietnia następnego roku. Wniosek: ZUS będzie miał na zwrot nadpłat czas do końca lipca, nawet gdy ktoś złoży wniosek w połowie lutego.