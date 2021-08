Jeżeli rząd do innych form prowadzenia działalności gospodarczej oraz do wynagrodzeń z tytułu powołania zastosuje mechanizm, który przedwczoraj zaprezentował w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, to jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jesteśmy gotowi poprzeć te rozwiązania. Głównie chodzi o zryczałtowaną składkę zdrowotną, zamiast tej zaproponowanej wcześniej, która rosłaby wraz z dochodem. Propozycja takiej składki w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego jest dla nas do zaakceptowania. Będziemy walczyć jeszcze o nieco niższe stawki, ale kompromis jest na wyciągnięcie ręki. Wygląda na to, że po stronie rządu jest dobra wola. Rozmawiamy cały czas i mam nadzieję, że przyniesie to pozytywny efekt.