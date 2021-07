"Patosu wiele, a sucha polityczna resztka jest bardzo ograniczona" - pisze ekspert, komentując ogłoszone w środę przez władze USA i RFN porozumienie w sprawie NS2.

Reklama

"Nie należy obrażać się na USA i Niemcy"

W opinii Fesenki "nie należy obrażać się na USA i Niemcy", które działają w swoich interesach. Zaznacza przy tym, że oświadczenie w sprawie NS2 i wsparcia dla Ukrainy to "gest dobrej woli" wobec Kijowa. Trzeba sobie zdawać sprawę, że gdyby nie było ostrej krytycznej reakcji w sprawie NS2 prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, to nie zobaczylibyśmy nawet "gestu dobrej woli" pod naszym adresem - uważa ekspert.

Jak dodaje, "trzeba powiedzieć zachodnim partnerom dziękuję, ale przy tym bez skandali i konfliktów pokazać, że to za mało i nie jest to efektywne".

Walka wokół Nord Stream 2 i wszystkich kwestii tego dotyczących powinna być kontunuowania - uważa Fesenko. "O ile się orientuję, w biurze prezydenta i w MSZ Ukrainy odnoszą się do wspólnego oświadczenia USA i Niemiec w sprawie NS2 ze zrozumieniem, ale bez zachwytu i z poważnymi krytycznymi ocenami i przestrogami" - informuje politolog na Facebooku.

"Właśnie dlatego od razu po ogłoszeniu tego oświadczenia pojawiło się wspólne oświadczenie Ukrainy i Polski w sprawie dalszego przeciwdziałania NS2" - zaznaczył.

Fesenko kwituje, że o swoje interesy trzeba walczyć i nie należy obawiać się sytuacji, w których nasze interesy nie będą zgodne z interesami międzynarodowych partnerów.

"Polityka to bardzo egoistyczna sfera. I reagować na problemowe sytuacje lepiej we wczesnym stadium. W przypadku z Nord Stream 2 trzeba było bić we wszystkie dzwony 5-6 lat temu. Ale to już lekcja na przyszłość" - podsumowuje analityk.

Porozumienie USA i RFN

Władze USA i RFN ogłosiły w środę we wspólnym oświadczeniu porozumienie w sprawie zakończenia sporu na temat NS2. W ramach umowy USA wstrzymują nakładanie sankcji na rurociąg, zaś Niemcy zainwestują w ukraińskie projekty i zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działań Rosji.

W odpowiedzi na publikację dokumentu wspólne oświadczenie wydali szefowie MSZ Polski i Ukrainy, Zbigniew Rau i Dmytro Kułeba. Wezwali oni USA i Niemcy do podjęcia kroków w celu znalezienia adekwatnej odpowiedzi na rodzący się kryzys bezpieczeństwa w naszym regionie, którego jedynym beneficjentem - jak podkreślili - jest Rosja.