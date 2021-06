Jak podał NBP, prof. Adam Glapiński, prezes banku centralnego, został wyróżniony Nagrodą Specjalną Redakcji "Gazety Bankowej" Bankowy Menedżer Roku 2020. Wydawcą gazety jest spółka Fratria. "Gazeta Bankowa" jest na stronie wydawcy wymieniana obok tygodnika "Sieci" i magazynu "wSieci Historii".

Wśród nominowanych do nagrody znalazło się pięć nazwisk, nie było wśród nich Adama Glapińskiego. Jak czytamy w regulaminie, konkurs "ma na celu wyłonienie najlepszego menedżera bankowego banków komercyjnych oraz najlepszego menedżera bankowego banków spółdzielczych w roku 2020, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu może przyznać również wyróżnienie specjalne". I taką właśnie nagrodę otrzymał Adam Glapiński.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wylicza, kto może brać udział w konkursie i kto jest z niego wykluczony. "Konkurs jest skierowany głównie do menedżerów banków komercyjnych i spółdzielczych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy. W Konkursie nie mogą brać udziału: "pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora", "menedżerowie banków komercyjnych i spółdzielczych, których przedstawiciele zasiadają w Jury" oraz "zwycięzcy jego poprzednich edycji".

Kolejny punkt regulaminu wymienia skład jury konkursu. Wśród jurorów zasiadają naukowcy, prawnicy, członkowie Rady Polityki Pieniężnej, instytucji bankowych, na stronie wymieniono także samego Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jak brzmi uzasadnienie, które Narodowy Bank Polski publikuje na swojej stronie, prof. Adam Glapiński został nagrodzony za podjęte podczas pandemii działania: bezkompromisową obronę polskiego złotego, budowanie bezprecedensowych zasobów złota w skarbcach NBP, jasne, zrównoważone postępowanie banku centralnego i Rady Polityki Pieniężnej wobec rynkowych nacisków, a także błyskawiczną reakcję na potrzebę wsparcia gospodarki - napisano w komunikacie NBP.

Adam Glapiński "niezmiernie zaszczycony"

Z kolei redakcja "Gazety Bankowej" w uzasadnieniu przyznania wyróżnienia dla Adama Glapińskiego, przytoczonym w komunikacie, napisała, że nie udałoby się przetrwać trzech fal pandemii "bez determinacji i błyskawicznych reakcji instytucji wspierających gospodarkę - przede wszystkim Narodowego Banku Polskiego". Według gazety "profesor Adam Glapiński od pierwszych dni na stanowisku prezesa NBP podjął przygotowania do możliwego kryzysu na rynku finansowym", co pozwoliło na szybką reakcję w momencie, gdy pandemia wybuchła.

- Jestem niezmiernie zaszczycony, wzruszony tą nagrodą i cieszę się, że Narodowy Bank Polski (…) został doceniony w tym szczególnym momencie. (…) jako bank centralny byliśmy zobowiązani do tego (…), żeby być przygotowanym na każdy scenariusz zagrożenia. My nie tylko jak bank martwimy się o swoje wyniki, ale my się martwimy o (…) całą substancję państwową. Jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie państwa w sferze finansów, płatności. To były te najbardziej istotne elementy, o których musieliśmy myśleć. (…) Dziękuję jeszcze raz w imieniu wszystkich pracowników Narodowego Banku Polskiego - powiedział, zacytowany w komunikacie Adam Glapiński, dziękując za nagrodę.

O sprawie jako pierwszy napisał portal Wyborcza.biz.