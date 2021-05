Skąd prośba polskiego rządu? Słyszymy, że Warszawa zwróciła się o to już 3 maja, kiedy naciskana przez Lewicę oficjalnie wysłała dokument do Brukseli. Taki warunek miał postawić Adrian Zandberg , jeden z jej liderów, uzależniając od tego zgodę na ratyfikację decyzji o zasobach własnych. Sejm głosował kolejnego dnia. - Już wysyłając dokument Brukseli, rząd zapowiedział, że w dodatkowym czasie przyśle de facto nową wersję planu - podkreśla jeden z naszych rozmówców. Jak się dowiedzieliśmy, KPO miał trafić do Komisji dwa tygodnie później.