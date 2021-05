Podatki w Czechach

Reklama

MF informuje, powołując się na IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation), że dochód z działalności gospodarczej w Czechach podlega opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej wynoszącej 15 proc. i 23 proc. Drugi próg został określony na czterokrotność średniego wynagrodzenia w gospodarce (300 tys. zł rocznie). Nie ma możliwości pomniejszenia dochodu o składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Kwota zmniejszająca podatek wynosi 5 tys. złotych. Możliwe jest zastosowanie alternatywnego ryczałtowego rozliczenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów określonego zasadniczo na 40 proc. przychodów dla działalności gospodarczej, do limitu ok. 140 tys. złotych.

Składki w Czechach

Wyjaśniono, że samozatrudnieni w Czechach płacą składkę zdrowotną w wysokości 13,5 proc. od połowy swojego dochodu do opodatkowania. Nie ma maksymalnego poziomu składki zdrowotnej. Pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 31,5 proc. połowy dochodu do opodatkowania samozatrudnionego, przy czym maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, inne niż zdrowotna, jest określona na czterokrotność rocznego średniego wynagrodzenia (300 tys. zł rocznie).

Łączne obciążenie dochodu samozatrudnionego, dodaje MF, wynosi więc standardowo w Czechach około 37,5-45,5 proc. Samozatrudnieni mogą wybrać jednak także jednolitą stawkę podatkowo-składkową w wysokości ok. 1000 zł miesięcznie. Takiego wyboru mogą dokonać jedynie osoby, których dochód roczny nie przekracza 178 tys. złotych i które nie są czynnymi podatnikami VAT oraz nie uzyskują dodatkowych dochodów z pracy, co jest istotnym ograniczeniem - dodano.