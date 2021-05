Paradoksalnie rozwód Londynu z Unią Europejską nic nie zmienił, jeśli chodzi o status Jersey. Wyspa zamieszkana przez 100 tys. ludzi nigdy nie należała do Unii Europejskiej , nie jest też częścią Zjednoczonego Królestwa, lecz samorządną posiadłością Korony Brytyjskiej.na oblewających ją wodach było jednak regulowane przepisami unijnymi oraz dwustronną umową z 2000 r., która dopuszczała francuskie kutry do połowów w odległości 3–12 mil morskich od wybrzeża. Teoretycznie umowa rozwodowa miała te zasady (choć jedynie w strefie 6–12 mil) utrzymać aż do 2026 r. Rybacy z Francji, którzy mieli ochotę kontynuować pracę na kutrach większych niż 12-metrowe, musieli tylko wykazać, że łowili tam także przed brexitem.