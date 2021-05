Raport o programie 500 plus

Okazuje się, że po kilku latach realizacji programu 500 plus z jednej strony oczekiwania dotyczące aktywności państwa w sferze usług publicznych, systemu ochrony zdrowia, dostępu do edukacji, zostały na tym samym poziomie, a w kwestiach pomocy tego typu programów, dochodzi do spadku poparcia. Większość osób oczekuje jakiejś reformy - podkreślił ekspert Wydziału Socjologii UW, który wraz ze Sławomirem Sierakowskim przygotował raport. Ukazał się on w "Krytyce Politycznej".

Raport "Koniec hegemonii 500 plus" pokazuje, że ponad połowa badanych uważa, że rząd wydaje za dużo pieniędzy na program 500 plus. Tylko 11 proc. badanych uważa, że program 500 plus należy pozostawić bez zmian.

Widać wyraźnie, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy gotowi dostrzec w tym programie tego, co najbardziej podobało się ekspertom - ocenił w TOK FM Przemysław Sadura.

Raport ukazuje też niezadowolenie badanych z wydawania pieniędzy z programu 500 plus na wakacyjne wyjazdy czy studia za granicą.

Według niektórych badanych 500+ nie powinien "finansować patologii".